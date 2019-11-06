Под Харьковом неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция ищет причастных к стрельбе

В Харьковской области неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста и скрылись с места происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как сообщается, инцидент произошел 5 ноября вечером неподалеку села Подсреднее.

"Местный житель сообщил о том, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю. На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут лиц, причастных к стрельбе. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: автомобиль, который обстреляли неизвестные (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее Харьковская полиция обнародовала видео стрельбы в городе, которая произошла вечером во вторник, 5 ноября, по улице Валентиновская.

Напомним, в конце октября в Харькове произошла перестрелка на ул. Клочковской. В результате инцидента погиб свидетель по делу Вороненкова, также госпитализирован был еще один человек.