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Під Харковом невідомі обстріляли автомобіль місцевого активіста

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 10:20
Під Харковом невідомі обстріляли автомобіль місцевого активіста
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція шукає причетних до стрілянини

У Харківській області невідомі обстріляли автомобіль місцевого активіста і зникли з місця події. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як повідомляється, інцидент стався 5 листопада ввечері неподалік села Підсереднє.

"Місцевий житель повідомив про те, що поблизу села Підсереднє на грунтовій дорозі невідомі з автомобіля здійснили кілька пострілів по його автомобілю. На місце події виїхала група реагування патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Силовики встановлюють обставини події та шукають осіб, причетних до стрілянини. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Постраждалих в результаті інциденту немає.

Фото: автомобіль, який обстріляли невідомі (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Харківська поліція оприлюднила відео стрілянини в місті, яка сталася ввечері у вівторок, 5 листопада, по вулиці Валентиновська.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Харкові сталася перестрілка на вул. Клочківській. В результаті інциденту загинув свідок у справі Вороненкова, також був госпіталізований ще один чоловік.

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