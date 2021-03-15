UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Харьковом напали на бригаду "скорой", есть пострадавшие

Автор: РБК-Украина

В Харьковской области произошло нападение на бригаду скорой помощи. В результате инцидента есть пострадавшие, полиция проводит проверку.

Об этом в Facebook сообщил местный Центр экстренной медицинской помощи.

Сообщается, что инцидент произошел в пункте первой помощи Травневое Валковского отделения экстренной медицинской помощи.

"Группой лиц было совершено хулиганское нападение на бригаду ЭМП, которая, в ожидании вызова, находилась на территории пункта. В результате нападения сотрудники Центра получили телесные повреждения. В настоящее время правоохранительными органами начата проверка", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, травмы получили два человека, а напал на них водитель другой скорой, которого увольняют за хищение топлива. При этом нападавшему помогал еще один человек.

Напомним, осенью 2020 в Киеве мужчина, который вызвал себе скорую помощь, напал на медработников. Нападавшего задержали, он был в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в мае в Киеве двое мужчин избили водителя скорой помощи, пока тот ждал бригаду врачей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Харьковнападениескорая помощь
Читайте также
В Раде взялись за назначение выборов мэра Харькова
Прогноз погоды