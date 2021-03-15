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Під Харковом напали на бригаду "швидкої", є постраждалі

Автор: РБК-Україна

У Харківській області стався напад на бригаду швидкої допомоги. В результаті інциденту є постраждалі, поліція проводить перевірку.

Про це у Facebook повідомив місцевий Центр екстреної медичної допомоги.

Повідомляється, що інцидент стався в пункті першої допомоги Травневе Валківського відділення екстреної медичної допомоги.

"Групою осіб було скоєно хуліганський напад на бригаду ЕМП, яка, в очікуванні виклику, знаходилася на території пункту. В результаті нападу працівники Центру отримали тілесні ушкодження. В даний час правоохоронними органами розпочато перевірку", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, травми отримали двоє людей, а на них напав водій іншої швидкої, якого звільняють за розкрадання палива. При цьому нападнику допомагав ще один чоловік.

Нагадаємо, восени 2020 у Київі чоловік, який викликав собі швидку допомогу, напав на медпрацівників. Нападника затримали, він був у стані алкогольного сп'яніння.

До цього у травні в Києві двоє чоловіків побили водія швидкої допомоги, поки той чекав бригаду лікарів.

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