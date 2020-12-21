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В Киеве напали на бригаду скорой, пострадали медики

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 17:58
В Киеве напали на бригаду скорой, пострадали медики
Фото: скорая помощь (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вчера вечером 23-летний мужчина, который вызвал себе скорую, напал на медработников. Нападавшего задержали и доставили в управление полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Мужчина рассказал, что ему потребовалась медицинская помощь после того, как неизвестный распылил ему в лицо газ. Когда медики начали оказывать ему помощь, мужчина устроил конфликт, в результате которого пострадали два медика. Злоумышленник был пьян.

"На месте происшествия правоохранители провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, опросили свидетелей, очевидцев и приняли заявления от пострадавших. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец города Александрии Кировоградской области", - рассказали в МВД.

Кроме того, по факту нападения на медиков полиции возбудила два дела по ч. 1 ст. 125 УК Украины, то есть умышленное причинение легкого телесного повреждения. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина, которому вызвали скорую помощь, встретил медработников с ружьем в руках, а потом стрелял в правоохранителей. Чтобы задержать злоумышленника, пришлось вызывать спецназ.

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