Под Харьковом крысиным ядом отравились четверо детей

В селе Липцы под Харьковом четверо детей отравились крысиным ядом. Пострадавшим 2, 5, 6 и 8 лет, их доставили в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает Kharkiv Today.

"Дети из трех семей, они гуляли на улице нашли этот яд крысиный, съели. Легкая степень у всех четверых. С тремя мамами их госпитализировали в областную детскую клиническую больницу", - сообщил Забашта.

На место происшествия также прибыла полиция. На месте силовики выяснили, что дети игрались дома, нашли банку с крысиным ядом, который решили съесть. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Харьковской области обнаружили ботулизм у двух женщин, которые употребляли в пищу вяленую рыбу.

Также РБК-Украина писало, что в ресторане Одессы произошло массовое отравление.