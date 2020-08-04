В ресторане Одессы произошло массовое отравление

Фото: пострадавших госпитализировали (РБК-Украина)

Шестерых человек госпитализировали

После банкета в одном из ресторанов Одессы с отравлением госпитализировали шестерых человек. Позже всем поставили диагноз "сальмонеллез".

Об этом сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, передает местное издание "Думская".

По информации облуправления Госпродпотребслужбы, 29 июля люди были на банкете в одном из ресторанов города, а уже на следующий день у них поднялась температура, появились боли в животе, началась рвота и диарея.

"Проверка ресторана установила множество нарушений. Мясо, морепродукты и яйца хранили без надлежаще маркировки, а продукты лежали на складе без соблюдения температурного режима. Грязное оборудование и инвентарь ресторана располагался в захламленных помещениях, а посуда находилась на деревянных поверхностях, что запрещено нормами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ресторан временно закрыли на проверку, а продукты изъяли. Название заведения пока не называют.

Напомним, ранее в Харьковской области двух женщин госпитализировали с ботулизмом.