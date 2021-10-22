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Под Харьковом горел жилой дом, погибли три человека

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Харьковская область, Пятница 22 октября 2021 08:12
Под Харьковом горел жилой дом, погибли три человека Фото: под Харьковом горел жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 октября в селе Красное (Харьковская область) вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме. В результате инцидента погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 01:03 в с. Красное Лозовского района в частном жилом доме возник пожар в результате которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в 06:58 пожар удалось ликвидировать на площади 80 м2.

Известно, что к тушению привлекалось 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

О причинах возгорания пока не сообщается.

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