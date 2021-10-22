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Під Харковом горів житловий будинок, загинули троє людей

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Харківська область, П'ятниця 22 жовтня 2021 08:12
Під Харковом горів житловий будинок, загинули троє людей Фото: під Харковом горів житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 жовтня у селі Червоне (Харківська область) спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. Внаслідок інциденту загинули чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"О 01:03 у с. Червоне Лозівського району в приватному житловому будинку виникла пожежа внаслідок якої загинуло 3 особи", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, о 06:58 пожежу вдалося ліквідувати на площі 80 м2.

Відомо, що до гасіння залучалося 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

Про причини займання поки не повідомляється.

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Харків Пожежа
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