В "Харьковэнергосбыт" назвали манипулятивной информацию о коррупционных схемах в харьковских энергокомпаниях
В течении последних двух недель происходила масштабная обличительная кампания о якобы коррупционных схемах в облэнерго. Однако анализ данных публикаций свидетельствует об их заказном характере.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook ЧАО "Харьковэнергосбыт".
Одним из главных разоблачителей в материалах СМИ стал бывший директор ЧАО "Харьковэнергосбыт" Игорь Тюпа, за что якобы и был смещён с должности руководителя предприятия. Однако обнародованные факты говорят об ином.
"После назначения нового руководства ЧАО "Харьковэнергосбыт" в сентябре 2020 была проведена проверка состояния счетов и платежей предприятия, которая выявила многочисленные нарушения и злоупотребления со стороны предыдущего менеджмента общества. На момент увольнения врио гендиректора Игоря Тюпы убытки предприятия достигли отметки в 100 млн. 965 тыс. грн.", - сообщает ЧАО "Харьковэнергосбыт".
Так, с согласия бывшего руководителя были изменены условия договора от 05.02.2020 г. по покупке электрической энергии в ООО "Юнайтед Энерджи". Дополнительным соглашением от 10.08.2020 г. цена 1 МВтч, поставляемого ЧАО "Харьковэнергосбыт", была увеличена на 20 грн. фактической цены рынка "на сутки вперед" (РСВ). Согласно условиям договора от 05.02.2020 г., цена 1 МВтч определялась как фактическая цена РСВ, уменьшенная на 0,5%. Из-за неоправданного завышения рыночной цены электроэнергии переплата по договору с ООО "Юнайтед Энерджи" менее чем за два месяца составила 1,78 млн грн.
В тот же период сложилась катастрофическая ситуация с оплатой услуг по распределению электрической энергии. ЧАО "Харьковэнергосбыт" полностью прекратило платить АО "Харьковоблэнерго" с июля 2020 г. К концу сентября 2020 года долг перед облэнерго достиг 334,2 млн грн. Это нарушение привело к наложению штрафа на ЧАО со стороны НКРЭКУ в размере 1,7 млн грн. и существенной дестабилизации экономического состояния обоих предприятий, отмечают в компании.
27 ноября 2020 года новым руководством было подписано дополнительное соглашение о расторжении невыгодного договора с ООО "Юнайтед Энерджи". Согласно новым договоренностям, цена 1 МВт*ч для ЧАО "Харьковэнергосбыт" была определена как фактическая цена РСВ, уменьшенная на 1,5%. Также новому руководству удалось урегулировать сложную ситуацию с ценообразованием, которая приводила к многомиллионным убыткам, и отозвать сомнительные платежные поручения. Принятые меры позволили не только ликвидировать убытки 2020 года, а и закончить первое полугодие 2021 с прибылью в 168 млн грн.
"Нам удалось развернуть политику общества в правильном направлении, заключить выгодный договор с энергопоставщиком, вернуть в кассу предприятия деньги, которые пытались вывести. В отличие от предыдущего года, в этом году предприятие ни разу не оказывалось в преддефолтном состоянии. Мы проходим год с прибылью, имеем положительную динамику и с оптимизмом смотрим в будущее", - отметил и.о. генерального директора ЧАО "Харьковэнергосбыт" Андрей Чуркин.
В ЧАО "Харьковэнергосбыт" считают, что информационная кампания направлена на дискредитацию харьковских энергокомпаний и имеет признаки заказного и может быть связана с решением Антимонопольного комитета Украины относительно компании Smart Holding (Cyprus) LTD (Лимасол, Кипр).
Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины, который выступает распорядителем государственной доли активов АО "Харьковоблэнерго", отреагировал на журналистское расследование программы "Схемы" относительно возможных злоупотреблений на предприятии. В Фонде заявили, что подготовили обращение в правоохранительные органы по проверке законности действий компании, а также проведут внеочередной аудит деятельности "Харьковоблэнерго".