ФГИУ по расследованию по Харьковоблэнерго: готовим внеочередной аудит предприятия

Фонд государственного имущества Украины, который выступает распорядителем государственной доли активов АО "Харьковоблэнерго", отреагировал на журналистское расследование программы "Схемы" относительно возможных злоупотреблений на предприятии. В Фонде заявили, что подготовили обращение в правоохранительные органы по проверке законности действий компании, а также проведут внеочередной аудит деятельности "Харьковоблэнерго".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Фонда государственного имущества Украины.

На основе сообщений, которые недавно были распространены в украинских медиа, Фонд государственного имущества Украины подготовил обращение в правоохранительные органы для проведения полной и тщательной проверки информации о возможных злоупотреблениях в АО "Харьковоблэнерго", изложенной в указанных информационных материалах.

Также Фонд инициирует внеочередной аудит деятельности АО "Харьковоблэнерго" для дальнейших управленческих решений.

"Несмотря на это, Фонд госимущества как орган государственной власти, представляющий интересы государственного акционера, подчеркивает, что не вмешивается в хозяйственную деятельность компании, как того требуют стандарты корпоративного управления и закон Украины о приватизации", - комментируют в фонде.

В фонде отмечают, что в начале 2021 ФГИУ начал процедуру формирования Наблюдательного совета АО "Харьковоблэнерго" и сделал все необходимые шаги, чтобы кандидаты в состав Наблюдательных советов АО "Харьковоблэнерго" были выбраны вовремя. Однако из-за сложности с согласованием графиков всех членов Номинационного комитета, за последние 5 месяцев в АО "Харьковоблэнерго" отсутствует Наблюдательный совет.

Для борьбы с коррупционными злоупотреблениями и манипуляциями на предприятии, в 2020 году Фонд госимущества инициировал проведение ротации менеджмента. ФГИУ также проводит комплексные мероприятия по укреплению стандартов и повышения эффективности корпоративного управления всеми предприятиями государственного сектора экономики.

Начиная с февраля 2021 года, Фонд госимущества внедряет пилотные проекты "Улучшение корпоративного управления" и "Антикоррупционный комплаенс" на двух предприятиях государственной формы собственности - АО "Центрэнерго" и АО "Запорожьеоблэнерго".

Указанный проект реализуется в рамках программы международной технической помощи.

"Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI) Агентства США по международному развитию (USAID). Положительно оценивая достигнутые результаты пилотных проектов, в ближайшее время эта программа будет распространена еще на 12 акционерных обществах государственной собственности, в частности в АО "Харьковоблэнерго", - резюмируют в фонде.