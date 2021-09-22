В "Харківенергозбут" назвали маніпулятивною інформацію про корупційні схеми в харківських енергокомпаніях
Протягом останніх двох тижнів відбувалася масштабна викривальна кампанія про нібито корупційних схемах в обленерго. Однак аналіз даних публікацій свідчить про їх замовний характер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook ПрАТ "Харківенергозбут".
Одним з головних викривачів в матеріалах ЗМІ став колишній директор ПрАТ "Харківенергозбут" Ігор Тюпа, за що нібито і був зміщений з посади керівника підприємства. Однак оприлюднені факти говорять про інше.
"Після призначення нового керівництва ПрАТ "Харківенергозбут" у вересні 2020 була проведена перевірка стану рахунків і платежів підприємства, яка виявила численні порушення і зловживання з боку попереднього менеджменту товариства. На момент звільнення тво гендиректора Ігоря Тюпи збитки підприємства досягли позначки в 100 млн. 965 тис. грн.", - повідомляє ПрАТ "Харківенергозбут".
Так, за згодою колишнього керівника були змінені умови договору від 05.02.2020 р. щодо купівлі електричної енергії в ТОВ "Юнайтед Енерджі". Додатковою угодою від 10.08.2020 р. ціна 1 МВт, що поставляється ПрАТ "Харківенергозбут", була збільшена на 20 грн. фактичної ціни ринку "на добу наперед" (РДН). Згідно з умовами договору від 05.02.2020 р. ціна 1 МВт визначалася як фактична ціна РДН зменшена на 0,5%. Через невиправдане завищення ринкової ціни електроенергії переплата за договором з ТОВ "Юнайтед Енерджі" менш ніж за два місяці склала 1,78 млн грн.
У той же період склалася катастрофічна ситуація з оплатою послуг з розподілу електричної енергії. ПрАТ "Харківенергозбут" повністю припинило платити АТ "Харківобленерго" з липня 2020 р. До кінця вересня 2020 року борг перед обленерго досяг 334,2 млн грн. Це порушення призвело до накладення штрафу на ПрАТ з боку НКРЕКП в розмірі 1,7 млн грн. і суттєвої дестабілізації економічного стану обох підприємств, зазначають в компанії.
27 листопада 2020 року новим керівництвом було підписано додаткову угоду про розірвання невигідного договору з ТОВ "Юнайтед Енерджі". Згідно з новими домовленостями, ціна 1 МВт*год для ПрАТ "Харківенергозбут" була визначена як фактична ціна РДН зменшена на 1,5%. Також новому керівництву вдалося врегулювати складну ситуацію з ціноутворенням, яка приводила до багатомільйонних збитків, і відкликати сумнівні платіжні доручення. Вжиті заходи дозволили не тільки ліквідувати збитки 2020 року, а й закінчити перше півріччя 2021 з прибутком в 168 млн грн.
"Нам вдалося розгорнути політику товариства в правильному напрямку, укласти вигідний договір з енергопостачальником, повернути в касу підприємства гроші, які намагалися вивести. На відміну від попереднього року, в цьому році підприємство жодного разу не було в переддефолтному стані. Ми проходимо рік з прибутком, маємо позитивну динаміку і з оптимізмом дивимося в майбутнє", - зазначив в.о. генерального директора ПрАТ "Харківенергозбут" Андрій Чуркін.
В ПрАТ "Харківенергозбут" вважають, що інформаційна кампанія спрямована на дискредитацію харківських енергокомпаній та має ознаки замовного і може бути пов'язана з рішенням Антимонопольного комітету України щодо компанії Smart Holding (Cyprus) LTD (Лімасол, Кіпр).
Як повідомлялось, Фонд державного майна України, що виступає розпорядником державної частки активів АТ "Харківобленерго", відреагував на журналістське розслідування програми "Схеми" щодо можливих зловживань на підприємстві. У Фонді заявили, що підготували звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій компанії, а також проведуть позачерговий аудит діяльності "Харківобленерго".