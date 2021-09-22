В "Харківенергозбут" назвали маніпулятивною інформацію про корупційні схеми в харківських енергокомпаніях

Протягом останніх двох тижнів відбувалася масштабна викривальна кампанія про нібито корупційних схемах в обленерго. Однак аналіз даних публікацій свідчить про їх замовний характер.

Одним з головних викривачів в матеріалах ЗМІ став колишній директор ПрАТ "Харківенергозбут" Ігор Тюпа, за що нібито і був зміщений з посади керівника підприємства. Однак оприлюднені факти говорять про інше.

"Після призначення нового керівництва ПрАТ "Харківенергозбут" у вересні 2020 була проведена перевірка стану рахунків і платежів підприємства, яка виявила численні порушення і зловживання з боку попереднього менеджменту товариства. На момент звільнення тво гендиректора Ігоря Тюпи збитки підприємства досягли позначки в 100 млн. 965 тис. грн.", - повідомляє ПрАТ "Харківенергозбут".

Так, за згодою колишнього керівника були змінені умови договору від 05.02.2020 р. щодо купівлі електричної енергії в ТОВ "Юнайтед Енерджі". Додатковою угодою від 10.08.2020 р. ціна 1 МВт, що поставляється ПрАТ "Харківенергозбут", була збільшена на 20 грн. фактичної ціни ринку "на добу наперед" (РДН). Згідно з умовами договору від 05.02.2020 р. ціна 1 МВт визначалася як фактична ціна РДН зменшена на 0,5%. Через невиправдане завищення ринкової ціни електроенергії переплата за договором з ТОВ "Юнайтед Енерджі" менш ніж за два місяці склала 1,78 млн грн.

У той же період склалася катастрофічна ситуація з оплатою послуг з розподілу електричної енергії. ПрАТ "Харківенергозбут" повністю припинило платити АТ "Харківобленерго" з липня 2020 р. До кінця вересня 2020 року борг перед обленерго досяг 334,2 млн грн. Це порушення призвело до накладення штрафу на ПрАТ з боку НКРЕКП в розмірі 1,7 млн ​​грн. і суттєвої дестабілізації економічного стану обох підприємств, зазначають в компанії.

27 листопада 2020 року новим керівництвом було підписано додаткову угоду про розірвання невигідного договору з ТОВ "Юнайтед Енерджі". Згідно з новими домовленостями, ціна 1 МВт*год для ПрАТ "Харківенергозбут" була визначена як фактична ціна РДН зменшена на 1,5%. Також новому керівництву вдалося врегулювати складну ситуацію з ціноутворенням, яка приводила до багатомільйонних збитків, і відкликати сумнівні платіжні доручення. Вжиті заходи дозволили не тільки ліквідувати збитки 2020 року, а й закінчити перше півріччя 2021 з прибутком в 168 млн грн.

"Нам вдалося розгорнути політику товариства в правильному напрямку, укласти вигідний договір з енергопостачальником, повернути в касу підприємства гроші, які намагалися вивести. На відміну від попереднього року, в цьому році підприємство жодного разу не було в переддефолтному стані. Ми проходимо рік з прибутком, маємо позитивну динаміку і з оптимізмом дивимося в майбутнє", - зазначив в.о. генерального директора ПрАТ "Харківенергозбут" Андрій Чуркін.

В ПрАТ "Харківенергозбут" вважають, що інформаційна кампанія спрямована на дискредитацію харківських енергокомпаній та має ознаки замовного і може бути пов'язана з рішенням Антимонопольного комітету України щодо компанії Smart Holding (Cyprus) LTD (Лімасол, Кіпр).