У Харкові зросла кількість загиблих через удар РФ КАБами: що відомо
Росіяни ввечері, 7 червня, завдали по Харкову 4 удари авіабомбами. Внаслідок атаки кількість загиблих зросла до двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає. В лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані. Наразі лікарі борються за їх життя.
Зазначимо, що до цього повідомлення, була інформація про трьох людей у важкому стані.
Обстріл Харкова 7 червня ввечері
Нагадаємо, сьогодні близко 17:35, російські окупанти завдали 4 удари керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.
У Шевченківському районі ворог влучив по дитячій залізниці, у Київському - по приватних будинках. Як результат, пошкоджено: дві будівлі дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки і господарчу споруду.
Ввечері було відомо про 18 постраждалих. Проте трохи згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові понад 40 постраждалих. Він назвав ці дії РФ "черговим звірячим вбивством".
Як зараз стало відомо, у місті вже двоє загиблих. Першою загиблою людиною було жінка 30 років, яку нещодавно призначили очільниці дитячої залізниці.
Подивиться фото наслідків атаки - можна в матеріалі РБК-Україна.
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