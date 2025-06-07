У Харкові зросла кількість загиблих через удар РФ КАБами: що відомо

Росіяни ввечері, 7 червня, завдали по Харкову 4 удари авіабомбами. Внаслідок атаки кількість загиблих зросла до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки КАБами на Харків зростає. В лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані. Наразі лікарі борються за їх життя.

Зазначимо, що до цього повідомлення, була інформація про трьох людей у важкому стані.