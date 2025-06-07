ua en ru
Вс, 08 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Харькове возросло количество погибших из-за удара РФ КАБами: что известно

Суббота 07 июня 2025 23:41
UA EN RU
В Харькове возросло количество погибших из-за удара РФ КАБами: что известно Иллюстративное фото: еще двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне вечером, 7 июня, нанесли по Харькову 4 удара авиабомбами. В результате атаки количество погибших возросло до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Количество пострадавших в результате вражеской атаки КАБами на Харьков растет. В больнице умер 62-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Он добавил, что еще двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за их жизнь.

Отметим, что до этого сообщения, была информация о трех людях в тяжелом состоянии.

Обстрел Харькова 7 июня вечером

Напомним, сегодня близко 17:35, российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Вечером было известно о 18 пострадавших. Однако чуть позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".

Как сейчас стало известно, в городе уже двое погибших. Первым погибшим человеком была женщина 30 лет, которую недавно назначили руководительницей детской железной дороги.

Посмотрит фото последствий атаки - можно в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам