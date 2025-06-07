В Харькове возросло количество погибших из-за удара РФ КАБами: что известно

Россияне вечером, 7 июня, нанесли по Харькову 4 удара авиабомбами. В результате атаки количество погибших возросло до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Количество пострадавших в результате вражеской атаки КАБами на Харьков растет. В больнице умер 62-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Он добавил, что еще двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за их жизнь.

Отметим, что до этого сообщения, была информация о трех людях в тяжелом состоянии.