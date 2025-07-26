У Харкові зросла кількість постраждалих через нічну атаку окупантів

Обстріл України

В ніч на 26 липня російські окупанти атакували Харків КАБами, ракетами і дронами. Було пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.

Також під ударом ворога були Дніпро та область. У місті Кам'янське через атаку згорів "Епіцентр".

Крім того, росіяни масовано вдарили по Шостці Сумської області. Більше про наслідки атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.