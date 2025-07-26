RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Харькове возросло количество пострадавших из-за ночной атаки оккупантов

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате ночного удара по Харькову возросло. Ранения получили шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отметили спасатели, в Харькове по состоянию на 13:00 ликвидированы все очаги пожаров, вызванные комбинированным вражеским авиаударом.

"В результате этой террористической атаки россиян пострадали шесть человек, из них - четверо сотрудников ГСЧС", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники спасли шесть человек, среди них двое детей. К ликвидации последствий российского террора привлекались более 70 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.

Ранее было известно о пяти раненых, из которых трое - спасатели.

 

Фото: в Харькове возросло количество пострадавших (t.me/dsns_telegram)

 

 

Обстрел Украины

В ночь на 26 июля российские оккупанты атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. Были повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.

Также под ударом врага были Днепр и область. В городе Каменское из-за атаки сгорел "Эпицентр".

Кроме того, россияне массированно ударили по Шостке Сумской области. Больше о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСХарьковВойна в Украине