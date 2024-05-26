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В Харькове снова возросло количество жертв из-за удара по "Эпицентру"

Харьков, Воскресенье 26 мая 2024 08:32
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В Харькове снова возросло количество жертв из-за удара по "Эпицентру" Фото: в Харькове снова возросло количество жертв из-за удара по "Эпицентру" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате удара по "Эпицентру" в Харькове снова возросло. По состоянию на утро известно о 12 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что десять жертв пока не опознаны. Травмы получили 43 человека.

Также сообщается, что в результате ракетного удара по центру Харькова количество пострадавших возросло уже до 25 человек, в том числе 14-летний парень.

Всего вчера в результате российских ударов по Харькову по состоянию на утро 26 мая зафиксирована гибель 12 человек и ранение 68 мирных жителей.

Обстрел Харькова 25 мая

В субботу, 25 мая, российские террористы несколько раз обстреливали Харьков. Около 16:00 в городе прогремели взрывы, позже стало известно, что оккупанты ударили по гипермаркету "Эпицентр".

В момент атаки в "Эпицентре" было много людей. Из-за атаки произошел масштабный пожар. Сообщалось, что в результате обстрела погибли работники гипермаркета, более десяти сотрудников не выходили на связь.

Ночью глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об 11 жертвах.

Кроме того, через несколько часов после атаки россияне снова ударили по Харькову. Местные власти заявили об обстреле центрального района города, под ударом была жилая застройка.

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