У Харкові знову пролунали вибухи: стався приліт у Холодногірському районі
Пізно ввечері, близько 23:00, 3 листопада у Харкові під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи. Стався приліт у Холодногірському районі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і мера Харкова Ігоря Терехова.
Про вибухи у місті Суспільне повідомило о 23:11.
"Ще один приліт стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працюють усі відповідні служби", - пізніше написав Терехов.
Перед тим Повітряні Сили повідомляли про пуск керованої авіаційної бомби на Харків.
Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада у Харкові та Запоріжжі пролунала серія вибухів.
Один з ворожих "прильотів" прийшовся на Шевченківський район Харкова. Там пошкоджено супермаркет. Постраждали чотири людини.
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