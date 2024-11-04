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У Харкові знову пролунали вибухи: стався приліт у Холодногірському районі

Понеділок 04 листопада 2024 00:57
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У Харкові знову пролунали вибухи: стався приліт у Холодногірському районі Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Пізно ввечері, близько 23:00, 3 листопада у Харкові під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи. Стався приліт у Холодногірському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне і мера Харкова Ігоря Терехова.

Про вибухи у місті Суспільне повідомило о 23:11.

"Ще один приліт стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працюють усі відповідні служби", - пізніше написав Терехов.

Перед тим Повітряні Сили повідомляли про пуск керованої авіаційної бомби на Харків.

Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада у Харкові та Запоріжжі пролунала серія вибухів.

Один з ворожих "прильотів" прийшовся на Шевченківський район Харкова. Там пошкоджено супермаркет. Постраждали чотири людини.

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