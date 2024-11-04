У Харкові знову пролунали вибухи: стався приліт у Холодногірському районі

Пізно ввечері, близько 23:00, 3 листопада у Харкові під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи. Стався приліт у Холодногірському районі міста.

Про вибухи у місті Суспільне повідомило о 23:11.

"Ще один приліт стався поряд з одним з ринків у Холодногірському районі міста. За попередньою інформацією там без постраждалих, вибиті шибки. На місці працюють усі відповідні служби", - пізніше написав Терехов.

Перед тим Повітряні Сили повідомляли про пуск керованої авіаційної бомби на Харків.