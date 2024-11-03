У Харкові є постраждалі в результаті обстрілу

Один з ворожих "прильотів" прийшовся у Шевченківському районі Харкова. В результаті цього було поранено людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та главу ОВА Олега Синєгубова.

"Маємо інформацію про трьох поранених, внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі", - повідомив Терехов. За даними Синєгубова, пошкоджений супермаркет. Оновлено 22:59. Кількість постраждалих зросла до 4.