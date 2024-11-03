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У Харкові є постраждалі в результаті обстрілу

Харків, Неділя 03 листопада 2024 22:44
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У Харкові є постраждалі в результаті обстрілу Фото: росіяни обстріляли Харків (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

Один з ворожих "прильотів" прийшовся у Шевченківському районі Харкова. В результаті цього було поранено людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та главу ОВА Олега Синєгубова.

"Маємо інформацію про трьох поранених, внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі", - повідомив Терехов.

За даними Синєгубова, пошкоджений супермаркет.

Оновлено 22:59. Кількість постраждалих зросла до 4.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 3 листопада, у Харкові та Запоріжжі пролунала серія вибухів. Ворог вкотре скинув авіабомби.

Незадовго до цього приліт по Харкову був зафіксований у лісосмузі

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Харків Війна Росії проти України
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