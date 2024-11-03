У Харкові є постраждалі в результаті обстрілу
Один з ворожих "прильотів" прийшовся у Шевченківському районі Харкова. В результаті цього було поранено людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та главу ОВА Олега Синєгубова.
"Маємо інформацію про трьох поранених, внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі", - повідомив Терехов.
За даними Синєгубова, пошкоджений супермаркет.
Оновлено 22:59. Кількість постраждалих зросла до 4.
Нагадаємо, що пізно ввечері, 3 листопада, у Харкові та Запоріжжі пролунала серія вибухів. Ворог вкотре скинув авіабомби.
Незадовго до цього приліт по Харкову був зафіксований у лісосмузі
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