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В Харькове снова раздались взрывы: произошел прилет в Холодногорском районе

Понедельник 04 ноября 2024 00:57
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В Харькове снова раздались взрывы: произошел прилет в Холодногорском районе Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Поздно вечером, около 23:00, 3 ноября в Харькове во время воздушной тревоги снова раздались взрывы. Произошел прилет в Холодногорском районе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне и мэра Харькова Игоря Терехова.

О взрывах в городе Суспильне сообщило в 23:11.

"Еще один прилет произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города. По предварительной информации, там без пострадавших, выбиты стекла. На месте работают все соответствующие службы", - позже написал Терехов.

Перед тем Воздушные Силы сообщали о пуске управляемой авиационной бомбы на Харьков.

Напомним, поздно вечером 3 ноября в Харькове и Запорожье прозвучала серия взрывов.

Один из вражеских "прилетов" пришелся на Шевченковский район Харькова. Там поврежден супермаркет. Пострадали четыре человека.

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