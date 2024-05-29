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У Харкові знову пролунали вибухи

Фото: у Харкові знову пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові, вдруге за добу, пролунали вибухи. Перед цим попереджали про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Наразі офіційні особи жодним чином не коментували дану ситуацію. 

Варто додати, що після 15 години Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про пуски КАБів на Харківську область. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 16:03 (alerts.in.ua)

Наразі ж Повітряні сили заявили про швидкісну ціль, яка рухається у напрямку Харківської та Полтавської областей. 

Обстріли Харкова 

Наразі ворог намагається прорвати оборону на півночі регіону. Харків тим часом майже щодня перебуває під обстрілами. 

Сьогодні, 29 травня, близько о 10:35 ворог завдав удару по відкритій території Харківського району. Інформація щодо постраждалих не надходила. Перед цим у регіоні декілька годин була оголошена повітряна тривога.

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