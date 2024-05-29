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У Харкові пролунав вибух

Харків, Середа 29 травня 2024 10:38
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У Харкові пролунав вибух Фото: у Харкові пролунав вибух 29 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Харкові пролунав зранку у середу, 29 травня. У Харківській області вже кілька годин триває повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові чутно вибух. Будьте обережні", - написав Терехов у соцмережах.

Варто зазначити, що повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 8:37.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння для Харківської області.

Карта повітряних тривог станом на 10:35

У Харкові пролунав вибух

Обстріли Харкова

Варто зазначити, що російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на півночі Харківської області, там тривають бої. Харків майже щоденно перебуває під ворожими обстрілами.

Росіяни скидають на місто ракети С-300, керовані авіабомби, атакують Харків дронами-камікадзе та ракетами з "Іскандерів".

Один з наймасштабніших обстрілів стався 25 травня. Загарбники завдали ударів по гіпермаркету "Епіцентр" в одному з районів Харкова. У цей момент там було багато людей. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 19 осіб, поранення отримали півсотні людей.

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