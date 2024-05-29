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В Харькове снова раздались взрывы

Фото: в Харькове снова раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове, второй раз за сутки, раздались взрывы. Перед этим предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне".

Сейчас официальные лица никак не комментировали данную ситуацию. 

Стоит добавить, что после 15 часов Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о пусках КАБов на Харьковскую область. 

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 16:03 (alerts.in.ua)

Сейчас же Воздушные силы заявили о быстрой цели, которая движется в направлении Харьковской и Полтавской областей. 

Обстрелы Харькова

Враг пытается прорвать оборону на севере региона. Харьков в это время почти каждый день находится под обстрелами.

Сегодня, 29 мая, около 10:35 враг нанес удар по открытой территории Харьковского района. Информация о пострадавших не поступала. Перед этим в регионе несколько часов была объявлена воздушная тревога.

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