У Харкові знову пролунали вибухи

У Харкові сьогодні ввечері, 5 квітня, знову було чути вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги, оголошену через загрозу чергових ударів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Вибухи у місті прогриміли близько 19:15.
Місцевих жителів просять дотримуватися правила "двох стінок" та перебувати в укриттях до скасування тривоги.
"Знову вибухи у Харкові. Будьте в укриттях!" - йдеться в заяві керівника адміністрації.
Зазначимо, що перед тим у місті кілька разів протягом сьогоднішнього дня лунали вибухи, зокрема через російські атаки із використанням авіабомб.
Оновлено о 19:45
Пізніше глава ОВА уточнив, що противник завдав удар між населеними пунктами в області. Даних про можливих постраждалих наразі немає.
"О 19:14 окупанти завдали удар між населеними пунктами у Харківському районі. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в заяві Синєгубова.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники цієї ночі вкотре атакували територію України ударними дронами та ракетами. Так пізно ввечері стало відомо про серію вибухів у Харкові.
Додамо, також сьогодні війська РФ здійснили авіаудар по недіючому аеродрому в Коротичі, який у Харківській області. Обійшлось без постраждалих.
Крім того, вдень 5 квітня під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Місто та область були атаковані росіянами КАБами. А вже через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.
Як розповів голова Харківської ОВ Олег Синєгубов, росармія навмисне завдає подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на ураження правоохоронців та рятувальників.
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