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У Харкові знову пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Харкові знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові вже вдруге за день лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що після звуку вибуху у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Поки офіційних коментарів від органів влади немає.

Оновлено від 10:35

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову б'ють Київському району міста. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили по Харкову.

В результаті атаки шестеро людей отримали пораненння, відомо про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі Харковаю

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