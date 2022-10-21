В Харькове снова раздались взрывы

В Харькове уже второй раз за день раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что после звука взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Обновлено от 10:35
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова бьют по Киевскому району города. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, сегодня утром оккупанты ударили по Харькову.
В результате атаки шесть человек получили ранения, известно о разрушении промышленной инфраструктуры в Киевском районе Харькова
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.