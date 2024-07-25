У Харкові знову було чути вибух, ворог завдає ударів

Вибух в районі Харкова пролунав приблизно о 23:57. Він, ймовірно, був за межами міста.

Очільник адміністрації розповів про черговий ворожий обстріл. А також закликав місцевих жителів залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Окупанти завдають ударів! Перебувайте в укриттях", - написав чиновник у своєму Telegram.

Додамо, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ приблизно о пів на одинадцяту вечора попередили жителів Харківської та Донецької областей про фіксацію пусків керованих авіабомб ворожою тактичною авіацією.

Обстріли Харкова та області

Зазначимо, що обласний центр та регіон протягом доби 24 липня зазнав цілої серії авіаударів. Так, минулої ночі російські загарбники обстріляли Харків, внаслідок чого були "прильоти у промисловій зоні та приватному секторі.

Вже вдень пролунала повторна серія вибухів. Тоді під ворожу атаку потрапив інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа. Пізніше в місті неодноразово лунали вибухи. Також повідомлялося, що російські терористи вдарили керованою авіаційною бомбою по центральній частині Харкова.

Як розповів голова Харківської ОВА Синєгубов, під час ракетної атаки ворог влучив по офісу Швейцарського фонду з протимінної діяльності (FSD), який займається розмінуванням території регіону.

Додамо, що під російські атаки потрапила і Лозова Харківської області. Ціллю ворога став інфраструктурний об'єкт. У населеному пункті внаслідок обстрілу загинули 3 людини.