В Харькове увеличилось количество жертв в результате вчерашних обстрелов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру Telegram и мэра города Игоря Терехова в Telegram.

Сначала правоохранители сообщили, что спасатели обнаружили и деблокируют из-под завалов пятиэтажки в Киевском районе Харькова тело человека. Пол и другие данные жертвы были неизвестны.

По словам Терехова, под завалами нашли два тела - мужчины и женщины, проживавшие на первом этаже разрушенного подъезда. Сейчас спасатели пытаются достать их. Позже прокуратура подтвердила это.

По данным Харьковской ОВА, погибли 57-летний мужчина и 56-летняя женщина.

Таким образом количество погибших увеличилось до 10 человек. В Харькове продолжается поисково-спасательная операция.

Обстрелы Харькова

Напомним, что вчера утром во время массированной ракетной атаки россияне нанесли два удара по Харькову. Враг использовал зенитные ракеты С-300, Х-22 (Х-32) и Искандеры. Больше всего была повреждена многоэтажка на Салтовке.

Третий раз оккупанты обстреляли Харьков вчера после 22:00. Под удар попал, в частности, центр города. Россияне ударили по жилой застройке и зданию научного заведения.

Сегодня Минэнерго сообщило, что в результате обстрелов оккупантами в Харькове десятки частных домов остались без газа.

В полиции назвали вчерашний день для Харькова один из самых трудных с начала полномасштабной войны.

Как выглядит центр Харькова после ракетной атаки и что известно о последствиях последних обстрелов - читайте в материале РБК-Украина.