У Харкові затримано російського агента, який коригував удари по місту

Служба безпеки затримала російського агента, який збирав інформацію про ЗСУ та коригував удари по Харкову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Як з'ясували правоохоронці, поплічник окупантів збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ. Отриману інформацію він надсилав у вигляді електронних координат та позначок на карті через месенджер Telegram.

"Розвідувальна інформація була потрібна загарбникам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру", - розповіли у спецслужбі.

З'ясувалося, що агентом виявився безробітний місцевий житель, якого представник РФ залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.

Для виконання завдань агент обходив територію міста та приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їх локації.

Під час обшуків у зловмисника знайшли телефон, через який він передавав дані окупантам.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України ( несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ). Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі ворожому агенту загрожує до 12 років в'язниці.

Фото: затриманий російський агент, який коригує удари по Харкову (ssu.gov.ua)