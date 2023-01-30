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В Харькове задержан российский агент, корректирующий удары по городу

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Харьков, Понедельник 30 января 2023 10:00
В Харькове задержан российский агент, корректирующий удары по городу Фото: в Харькове задержан пособник врага, корректирующий удары по городу (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала российского агента, который собирал информацию о ВСУ и корректировал удары по Харькову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как выяснили правоохранители, приспешник оккупантов собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ. Полученную информацию он отправлял в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер Telegram.

"Разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру", - рассказали в спецслужбе.

Выяснилось, что агентом оказался безработный местный житель, которого представитель РФ привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года.

Для выполнения задач агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации.

Во время обысков у злоумышленника нашли телефон, через который он передавал данные оккупантам.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь вражескому агенту грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: задержанный российский агент, корректирующий удары по Харькову (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее под Харьковом работники полиции разоблачили группу грабителей горюче-смазочных материалов с государственного предприятия. В день они вывозили от 100 до 300 литров и продавали по цене 40 гривен за литр.

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Служба безопасности Украины харков
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