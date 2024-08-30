В Харкові затримали "лісника", який виявився шпигуном російської розвідки

"Служба безпеки та ДБР затримали у Харкові ще одного агента воєнної розвідки РФ. Зловмисником виявився працівник місцевого лісництва, який шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр", - розповіли в СБУ.

Для збирання розвідданих 48-річний фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів ЗСУ.

"Підозрюваний пішки обходив Харків та фіксував позиції українських військових та техніки. Обласним центром він не обмежився: випитував у своєї матері, яка проживає у с. Руські Тишки неподалік Харкова", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Зокрема, задокументовано як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників. Окрім координат військових об’єктів він додатково намагався встановити там орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь.

Отримані відомості зловмисник наносив на Google-карти для підготовки "звіту" російській спецслужбі. Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та пішов на співпрацю з РФ. Діяльність "зв’язкового" координував кадровий співробітник ГРУ РФ.

Ці відомості були необхідні РФ для нанесення по українських позиціях прицільних атак ракетами, безпілотниками, авіабомбами та ударів з РСЗВ для послаблення оборони Харкова.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.