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В Харькове задержали "лесника", который оказался шпионом российской разведки

Фото: в Харькове задержали "лесника", который оказался шпионом российской разведки (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители задержали агента российского ГРУ в Харькове. Он прикрывался должностью лесника, а сам шпионил за ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ, Офис генпокурора.

"Служба безопасности и ГБР задержали в Харькове еще одного агента военной разведки РФ. Злоумышленником оказался работник местного лесничества, который шпионил за украинскими войсками, обороняющими областной центр", - рассказали в СБУ.

Для сбора разведданных 48-летний фигурант под видом рабочих объездов территории государственного лесхоза фиксировал локации подразделений ВСУ.

"Подозреваемый пешком обходил Харьков и фиксировал позиции украинских военных и техники. Областным центром он не ограничился: выспрашивал у своей матери, проживающей в с. Русские Тишки неподалеку от Харькова", - рассказали в Офисе генпрокурора.

 

В частности, задокументировано, как во время разведывательных вылазок он скрыто следил за блокпостами и укрепрайонами украинских защитников. Кроме координат военных объектов, он дополнительно пытался установить там ориентировочное количество личного состава и виды вооружений.

Полученные сведения злоумышленник наносил на Google-карты для подготовки "отчета" российской спецслужбе. Как установило расследование, агент коммуникировал с оккупантами через своего знакомого, который в начале полномасштабной войны уехал в Россию и пошел на сотрудничество с РФ. Деятельность "связного" координировал кадровый сотрудник ГРУ РФ.

Эти сведения были необходимы РФ для нанесения по украинским позициям прицельных атак ракетами, беспилотниками, авиабомбами и ударов с РСЗО для ослабления обороны Харькова.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержание агентов РФ в Харькове

В Харькове постоянно задерживают агентов РФ. Например, в июле СБУ задержала женщину-информатора РФ. Она "сливала" оккупантам локации украинских блокпостов вблизи Харькова.

Кроме того, ранее правоохранители задержали супружескую пару агентов ФСБ РФ, готовивших ракетные удары по Харьковской и Сумской областям.

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