Служби безпеки викрила у Харкові ще одного агента головного управління Генштабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Він коригував ракетно-артилерійські удари ворога по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківської області, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку РФ.

Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів.

Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Співробітники СБУ викрили агента воєнної розвідки РФ і затримали його у власному помешканні в обласному центрі.

За матеріалами слідства, він передавав розвіддані до російського ГРУ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.

Фото: у Харкові затримали доцента університету, який коригував удари РФ по місту (ssu.gov.ua)

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Агенти РФ в Україні

Нещодавно СБУ затримала двох ворожих поплічників, які "полювали" на Patriot. Вони, зокрема, фотографували наслідки "прильотів" по Києву та Черкасах.

Також суд відправив за ґрати зрадника, який співпрацював із російськими загарбниками та "провів" 128 одиниць військової техніки противника до околиць Києва минулого року.