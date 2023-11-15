Службы безопасности разоблачила в Харькове еще одного агента главного управления Генштаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ). Он корректировал ракетно-артиллерийские удары врага по военной и критической инфраструктуре областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковской области, многократно подвергавшихся обстрелам со стороны РФ.

Также злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию украинских воинов.

Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.

Сотрудники СБУ разоблачили агента военной разведки РФ и задержали его в собственном доме в областном центре.

По материалам следствия, он передавал разведданные в российскую ГРУ через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.

Во время обысков в задержанном изъяты мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Фото: в Харькове задержали доцента университета, который корректировал удары РФ по городу (ssu.gov.ua)

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Агенты РФ в Украине

Недавно СБУ задержала двух вражеских приспешников, которые "охотились" на Patriot. Они, в частности, фотографировали последствия "прилетов" по Киеву и Черкассам.

Также суд отправил за решетку изменника, который сотрудничал с российскими захватчиками и "провел" 128 единиц военной техники противника в окрестности Киева в прошлом году.