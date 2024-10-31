У Харкові затримали директора компанії, який допомагав РФ з супутниками-шпигунами
У Харкові затримали власника російської компанії. Фірма допомагала "Роскосмосу" запускати супутники-шпигуни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Служба безпеки України.
Співпраця з Росією
Служба безпеки та кіберполіція затримали у Харкові пособника РФ, який працював на військово-космічні сили країни-агресора. Фігурантом виявився 47-річний харків’янин, котрий працює гендиректором російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".
За даними правоохоронців, росіяни використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки.
Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією "Роскосмос".
Згідно із підписаним документом фігурант розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ. Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах.
Деталі розслідування
Також під час розслідування було встановлено, що до початку повномасштабної війни фігурант тривалий час проживав у РФ і навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення до країни-агресора.
Правоохоронці задокументували підривну діяльність зловмисника і затримали його за місцем проживання у Харкові. При обшуках у затриманого вилучено російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій.
Також у фігуранта та його можливих спільників виявлено понад 10 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних за співпрацю з окупантами.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що лише вчора у Харкові затримали вченого одного з місцевих вищих навчальних закладів. Він допомагав росіянам удосконалювати дрони-камікадзе типу "Шахед".
А незадовго до цього СБУ затримала двох зрадників, які наводили "Шахеди" на радіолокаційні станції ЗСУ та лінії електропередач. Один із затриманих неповнолітній.
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