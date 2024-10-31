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В Харькове задержан директор компании, который помогал РФ со спутниками-шпионами

Украина, Четверг 31 октября 2024 17:34
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В Харькове задержан директор компании, который помогал РФ со спутниками-шпионами Фото: В Харькове задержан директор компании (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове задержан владелец российской компании. Фирма помогала "Роскосмосу" запускать спутники-шпионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сотрудничество с Россией

Служба безопасности и киберполиция задержали в Харькове пособника РФ, работавшего на военно-космические силы страны-агрессора. Фигурантом оказался 47-летний харьковчанин, работающий гендиректором российской компании, настраивающий спутники-шпионы "Кондор-ФКА" и "Обзор-Р".

По данным правоохранителей, россияне используют эти космические системы для выявления актуальных геолокаций сил обороны, корректировки вражеского огня и ведения разведки.

Чтобы откалибровать и наладить российские спутники, фигурант заключил соответствующие договоры с корпорацией "Роскосмос".

Согласно подписанному документу фигурант распорядился передать испытательный полигон собственной компании в распоряжение военно-космических сил РФ. Все необходимые документы подрядчик подписывал по электронной почте, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах.

Подробности расследования

Также в ходе расследования было установлено, что до начала полномасштабной войны фигурант длительное время проживал в РФ и стал участником кремлевской программы по переселению в страну-агрессора.

Правоохранители задокументировали взрывную деятельность злоумышленника и задержали его по месту жительства в Харькове. При обыске у задержанного изъяты российский паспорт, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Также у фигуранта и его возможных подельников обнаружено более 10 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученных за сотрудничество с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что только вчера в Харькове задержали ученого одного из местных вузов. Он помогал россиянам совершенствовать дроны-камикадзе типа "Шахед".

А незадолго до этого СБУ задержала двух изменников, которые приводили "Шахеды" на радиолокационные станции ВСУ и линии электропередач. Один из задержанных несовершеннолетний.

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