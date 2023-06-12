У Харкові затримали агента розвідки РФ, який шпигував за позиціями ЗСУ на кордоні

СБУ затримала у Харкові учасника агентурної мережі гру, який шпигував за позиціями Сил оборони поблизу кордону з РФ. Він виявився самим законспірованим учасником агентурної мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"У результаті оперативних заходів затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Він збирав розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територій регіону", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про затриманого?

Наразі затриманим виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське ГРУ завербувало на початку повномасштабного вторгнення.

За вказівками агресора він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. А також:

його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби;

також він фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області.

Для цього об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості. Отримані відомості передавав через месенджер представнику російської воєнної розвідки, який перебував на території РФ.

"Щоб приховати "сліди" листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслані до ГРУ повідомлення", - говорять в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Що відомо про інших агентів мережі

Інших трьох агентів з цієї групи співробітники СБУ викрили у серпні 2022 року та в лютому цього року. Серед них був "зв’язковий" воєнної розвідки РФ.