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В Харькове задержан агент разведки РФ, который шпионил за позициями ВСУ на границе

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Харьков, Понедельник 12 июня 2023 10:53
В Харькове задержан агент разведки РФ, который шпионил за позициями ВСУ на границе Фото: в Харькове задержан агент разведки РФ, который шпионил за позициями ВСУ на границе (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Харькове участника агентурной сети игру, который шпионил по позициям Сил обороны вблизи границы с РФ. Он оказался самым законспирированным участником агентурной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В результате оперативных мероприятий задержан один из наиболее законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона", - говорится в сообщении.

Что известно о задержанном?

Задержанным оказался 52-летний житель Харькова, которого российское ГРУ завербовало в начале полномасштабного вторжения.

По указаниям агрессора он шпионил по местам временного базирования украинских защитников, привлеченных к обороне восточных рубежей Украины. А также:

  • его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы;
  • также он фиксировал направления движения украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области.

Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности. Полученные сведения передавал через мессенджер представителю российской военной разведки, находившемуся на территории России.

"Чтобы скрыть "следы" переписки с агрессором, предатель сразу удалял все присланные в ГРУ сообщения", - говорят в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Что известно о других агентах сети

Остальных трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022 года и в феврале этого года. Среди них был "связной" военной разведки РФ.

Отметим, в Харькове не впервые задерживают агентов Кремля. Например, в начале мая СБУ задержала в Харькове иностранного блогера, который публично отрицал преступления России и распространял фейки о войне в Украине. Причем, по всей видимости, РФ очень интересует ситуация на границе с Украиной, поскольку в середине апреля СБУ уже задерживала двух агентов ФСБ в Харьковской области. Они разведывали украинские оборонные рубежи на границе с Россией.

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