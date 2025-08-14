ua en ru
В Чернігівській області копи вкрали з авто бензопилу і тепер підуть під суд

Четвер 14 серпня 2025
UA EN RU
В Чернігівській області копи вкрали з авто бензопилу і тепер підуть під суд Ілюстративне фото: Національна поліція України (umdpl.info)
Автор: Антон Корж

В Чернігівській області оголосили про підозру двом поліцейським через те, що вони вкрали з автомобіля порушника бензопилу. Копам загрожує від п'яти до восьми років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

Зазначається, що про підозру повідомили поліцейським з відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області.

Як встановило слідство, під час виконання службових обов'язків поліцейські помітили автомобіль, який проігнорував сигнал про зупинку та поїхав далі. Працівники поліції почали переслідувати авто, яке доїхало до лісового масиву. Водій залишив авто відкритим та втік з місця подій, а всередині машини залишилися його особисті речі.

"Правоохоронці, вважаючи, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, таємно викрали із салону автомобіля бензопилу марки STIHL", - сказано у повідомленні.

Поліцейським інкримінували злочин, вчинений згідно ч.4 ст. 185 ККУ - крадіжка за попередньою змовою, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

В Чернігівській області копи вкрали з авто бензопилу і тепер підуть під суд

Зазначимо, що на момент публікації новини прокуратура з невідомих причин видалила свій допис.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін схвалив законопроєкт, яким пропонується ввести штрафи за порушення комендантської години. Законопроєкт пропонує додати до Кодексу України про адміністративні правопорушення нову статтю, яка встановить адміністративну відповідальність за порушення правил воєнного стану.

Чернігівська область Національна поліція
