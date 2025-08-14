В Чернігівській області копи вкрали з авто бензопилу і тепер підуть під суд

В Чернігівській області оголосили про підозру двом поліцейським через те, що вони вкрали з автомобіля порушника бензопилу. Копам загрожує від п'яти до восьми років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

Зазначається, що про підозру повідомили поліцейським з відділу реагування патрульної поліції Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області.

Як встановило слідство, під час виконання службових обов'язків поліцейські помітили автомобіль, який проігнорував сигнал про зупинку та поїхав далі. Працівники поліції почали переслідувати авто, яке доїхало до лісового масиву. Водій залишив авто відкритим та втік з місця подій, а всередині машини залишилися його особисті речі.

"Правоохоронці, вважаючи, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, таємно викрали із салону автомобіля бензопилу марки STIHL", - сказано у повідомленні.

Поліцейським інкримінували злочин, вчинений згідно ч.4 ст. 185 ККУ - крадіжка за попередньою змовою, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Зазначимо, що на момент публікації новини прокуратура з невідомих причин видалила свій допис.