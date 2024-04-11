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В Харкові запустили метро, але є нюанс

Фото: метро у Харкові запустили 11 квітня після обстрілу РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові запустили метро після російського обстрілу 11 квітня. До цього метро працювало як укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У найближчі хвилини має запрацювати метрополітен", - розповів він.

Але, за його словами, через брак електроенергії інтервал руху потягів складатиме не менше 20 хвилин.

Обстріл Харкова

Російські війська 11 квітня влаштували чергову масовану атаку по Україні, під ударом якої опинилися енергооб'єкти у чотирьох областях, у тому числі у Харківській.

Заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба розповів, що найскладніша ситуація у Харківській області. Він попередив, що є перебої з електрикою в області - понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання.

Щодо Харкова, то ворог влаштував понад 10 ракетних ударів по місту. Метрополітен у Харкові до недавна працював як укриття. Пізніше Терехов уточнив, що попри складну ситуацію зі світлом, містом курсують деякі маршрути трамваїв і тролейбусів.

Докладніше про наслідки атаки по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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