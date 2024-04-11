В Харкові запустили метро, але є нюанс

Обстріл Харкова

Російські війська 11 квітня влаштували чергову масовану атаку по Україні, під ударом якої опинилися енергооб'єкти у чотирьох областях, у тому числі у Харківській.

Заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба розповів, що найскладніша ситуація у Харківській області. Він попередив, що є перебої з електрикою в області - понад 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання.

Щодо Харкова, то ворог влаштував понад 10 ракетних ударів по місту. Метрополітен у Харкові до недавна працював як укриття. Пізніше Терехов уточнив, що попри складну ситуацію зі світлом, містом курсують деякі маршрути трамваїв і тролейбусів.

Докладніше про наслідки атаки по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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