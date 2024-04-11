У Харкові курсують деякі трамваї та тролейбуси: Терехов розповів про нічну атаку РФ по місту

Наразі у Харкові через значне пошкодження енергоструктури після нічної атаки РФ зупинено рух метрополітеном. Натомість містом курсують деякі маршрути трамваїв та тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

Розповідаючи про ситуацію з енергетикою у Харкові після ракетної атаки РФ, Терехов зауважив, що сьогодні спостерігатиметься вкрай важка ситуація з електропостачанням.

Він розповів, що в результаті ракетної атаки по місту є серйозні влучання та руйнування енергетичної системи. Наразі рух транспорту у місті обмежений.

"Хочу сказати, що дійсно не працює зараз метрополітен, але нам вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів, щоб люди мали можливість доїхати до місця призначення. Також працюють муніципальні автобуси, тому ситуація сьогодні така", - повідомив мер Харкова.

Водночас Терехов зазначив, що у Харкові немає постраждалих, але є пошкодження житлового фонду біля місць прильотів.

"Нині комунальники закривають контури у будинках", - сказав він.