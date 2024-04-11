У Харкові курсують деякі трамваї та тролейбуси: Терехов розповів про нічну атаку РФ по місту
Наразі у Харкові через значне пошкодження енергоструктури після нічної атаки РФ зупинено рух метрополітеном. Натомість містом курсують деякі маршрути трамваїв та тролейбусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.
Розповідаючи про ситуацію з енергетикою у Харкові після ракетної атаки РФ, Терехов зауважив, що сьогодні спостерігатиметься вкрай важка ситуація з електропостачанням.
Він розповів, що в результаті ракетної атаки по місту є серйозні влучання та руйнування енергетичної системи. Наразі рух транспорту у місті обмежений.
"Хочу сказати, що дійсно не працює зараз метрополітен, але нам вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів, щоб люди мали можливість доїхати до місця призначення. Також працюють муніципальні автобуси, тому ситуація сьогодні така", - повідомив мер Харкова.
Водночас Терехов зазначив, що у Харкові немає постраждалих, але є пошкодження житлового фонду біля місць прильотів.
"Нині комунальники закривають контури у будинках", - сказав він.
Атаки РФ по енергоструктурі Харкова
В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).
Варто зауважити, що найкритичніша ситуація з енергосистемою після ракетних атак РФ залишається у Харкові.
Зокрема, сьогодні у місті та області лунали вибухи через ракетні удари окупантів. Місцева влада уточнила, що по місту та регіону загалом загарбники завдали щонайменше десять ударів, використовуючи ЗРК С-300.
Президент України Володимир Зеленський під час незодавнього звернення зазначав, що мета таких російських обстрілів - видавити людей з Харкова та області.
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