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В Харькове запустили метро, но есть нюанс

Фото: метро в Харькове запустили 11 апреля после обстрела РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове запустили метро после российского обстрела 11 апреля. До этого метро работало как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В ближайшие минуты должен заработать метрополитен", – рассказал он.

Но, по его словам, из-за нехватки электроэнергии интервал движения поездов составит не менее 20 минут.

Обстрел Харькова

Российские войска 11 апреля устроили очередную массированную атаку по Украине, под ударом которой оказались энергообъекты в четырех областях, в том числе в Харьковской.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба рассказал, что самая сложная ситуация в Харьковской области. Он предупредил, что есть перебои с электричеством в области - более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения.

Что касается Харькова, то враг устроил больше 10 ракетных ударов по городу. Метрополитен в Харькове до этого работал в качестве укрытия. Позже Терехов уточнил, что несмотря на сложную ситуацию со светом, по городу курсируют некоторые маршруты трамваев и троллейбусов.

Подробнее о последствиях атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

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