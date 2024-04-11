В Харькове запустили метро, но есть нюанс

Обстрел Харькова

Российские войска 11 апреля устроили очередную массированную атаку по Украине, под ударом которой оказались энергообъекты в четырех областях, в том числе в Харьковской.

Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба рассказал, что самая сложная ситуация в Харьковской области. Он предупредил, что есть перебои с электричеством в области - более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения.

Что касается Харькова, то враг устроил больше 10 ракетных ударов по городу. Метрополитен в Харькове до этого работал в качестве укрытия. Позже Терехов уточнил, что несмотря на сложную ситуацию со светом, по городу курсируют некоторые маршруты трамваев и троллейбусов.

Подробнее о последствиях атаки по Украине - в материале РБК-Украина.

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