Частина Харкова сьогодні буде без світла до вечора: список адрес

У Харкові сьогодні, 13 листопада, до 17:00 будуть відключення світла через технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Думка ".

Очікується, що технічні роботи будуть проводитися з 09:00 до 17:00. Відразу після цього електропостачання буде відновлено у звичайному режимі.

Ці заходи мають на меті покращення якості електропостачання та запобігання можливим аварійним ситуаціям, особливо в осінньо-зимовий період, коли навантаження на мережі значно зростає.

Відключення дозволить комунальним службам виконати профілактичні роботи та забезпечити надійність електропостачання.

Хто потрапить під відключення

Відключення торкнеться багатьох адрес, розташованих у різних районах міста. Зокрема, електропостачання буде відключено для абонентів, що проживають на наступних вулицях: