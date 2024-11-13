Часть Харькова сегодня буде без света до вечера: список адресов
В Харькове сегодня, 13 ноября, до 17:00 будут отключения света из-за технических работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думка".
Ожидается, что технические работы будут проводиться с 09:00 до 17:00. Сразу после этого электроснабжение будет восстановлено в обычном режиме.
Эти меры направлены на улучшение качества электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций, особенно в осенне-зимний период, когда нагрузка на сети значительно возрастает.
Отключение позволит коммунальным службам провести профилактические работы и обеспечить надежность электроснабжения.
Кого затронет отключение
Отключение затронет множество адресов в различных районах города. В частности, электроснабжение будет отключено для абонентов, проживающих по следующим улицам:
- Богдана Хмельницкого,
- Бригады Хартия,
- Александровский проспект,
- Академика Подгорного,
- Кармелюка, Коммунальников,
- Радостная,
- Крутянский переулок,
- Люблинская,
- Межигорская,
- Лызогубовская,
- Василия Вышиваного,
- Харьковских Дивизий,
- Сергея Тюленина, Кролевецкая,
- Максима Рыльского,
- Днестровская,
- Луи Пастера,
- Каяльская,
- Немировская,
- Ингулецкая,
- Ньютона,
- Аскольдовская,
- Байрона,
- Седьмой Гвардейской Армии,
- Горяевская,
- Животноводов.
Напомним,что графики отключения света 13 ноября ввели в Житомирской области. Ограничения действуют только для небытовых потребителей.
Кроме того, по Украине вводят отключения света 13 ноября.Энергетики ограничивают потребление для бизнеса и промышленности.