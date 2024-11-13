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Часть Харькова сегодня буде без света до вечера: список адресов

Харьков, Среда 13 ноября 2024 12:05
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Часть Харькова сегодня буде без света до вечера: список адресов Фото: плановые работы на сетях Харькова (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Харькове сегодня, 13 ноября, до 17:00 будут отключения света из-за технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думка".

Ожидается, что технические работы будут проводиться с 09:00 до 17:00. Сразу после этого электроснабжение будет восстановлено в обычном режиме.

Эти меры направлены на улучшение качества электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций, особенно в осенне-зимний период, когда нагрузка на сети значительно возрастает.

Отключение позволит коммунальным службам провести профилактические работы и обеспечить надежность электроснабжения.

Кого затронет отключение

Отключение затронет множество адресов в различных районах города. В частности, электроснабжение будет отключено для абонентов, проживающих по следующим улицам:

  • Богдана Хмельницкого,
  • Бригады Хартия,
  • Александровский проспект,
  • Академика Подгорного,
  • Кармелюка, Коммунальников,
  • Радостная,
  • Крутянский переулок,
  • Люблинская,
  • Межигорская,
  • Лызогубовская,
  • Василия Вышиваного,
  • Харьковских Дивизий,
  • Сергея Тюленина, Кролевецкая,
  • Максима Рыльского,
  • Днестровская,
  • Луи Пастера,
  • Каяльская,
  • Немировская,
  • Ингулецкая,
  • Ньютона,
  • Аскольдовская,
  • Байрона,
  • Седьмой Гвардейской Армии,
  • Горяевская,
  • Животноводов.

Напомним,что графики отключения света 13 ноября ввели в Житомирской области. Ограничения действуют только для небытовых потребителей.

Кроме того, по Украине вводят отключения света 13 ноября.Энергетики ограничивают потребление для бизнеса и промышленности.

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Харьков Отключения света
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