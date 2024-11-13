Часть Харькова сегодня буде без света до вечера: список адресов

В Харькове сегодня, 13 ноября, до 17:00 будут отключения света из-за технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Думка ".

Ожидается, что технические работы будут проводиться с 09:00 до 17:00. Сразу после этого электроснабжение будет восстановлено в обычном режиме.

Эти меры направлены на улучшение качества электроснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций, особенно в осенне-зимний период, когда нагрузка на сети значительно возрастает.

Отключение позволит коммунальным службам провести профилактические работы и обеспечить надежность электроснабжения.

Кого затронет отключение

Отключение затронет множество адресов в различных районах города. В частности, электроснабжение будет отключено для абонентов, проживающих по следующим улицам: