У Харкові запровадили аварійні відключення світла: у чому причина

"Сьогодні, 10 червня, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у місті Харків", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що обсяг аварійних відключень є незначним. Вони пов'язані з технічними ускладненнями у магістральній мережі.

Також у компанії допустили перерви у електропостачанні об'єктів критичної інфраструктури.