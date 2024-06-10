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У Харкові запровадили аварійні відключення світла: у чому причина

Фото: у Харкові діють аварійні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Харкові сьогодні, 10 червня, вдень було запроваджено аварійні відключення світла для промисловості та мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Сьогодні, 10 червня, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у місті Харків", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" уточнили, що обсяг аварійних відключень є незначним. Вони пов'язані з технічними ускладненнями у магістральній мережі.

Також у компанії допустили перерви у електропостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. При цьому можливі й аварійні відключення, якщо було порушено ліміти споживання електроенергії, які визначає "Укренерго".

Зокрема, сьогодні, 10 червня, графіки відключення світла по всій Україні діють з 16:00 до 22:00.

Причиною таких заходів є російські удари по ТЕС та ГЕС України, які спричинили значне зменшення виробництва електроенергії всередині країни.

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