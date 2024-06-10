В Харькове ввели аварийные отключения света: в чем причина

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине практически ежедневно действуют графики отключений света. При этом возможны и аварийные отключения, если были нарушены лимиты потребления электроэнергии, которые определяет "Укрэнерго".

В частности, сегодня, 10 июня, графики отключений света по всей Украине действуют с 16:00 до 22:00.

Причиной таких мер являются российские удары по ТЭС и ГЭС Украины, которые привели к значительному уменьшению производства электроэнергии внутри страны.

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