У Харкові запровадили аварійні відключення світла: у чому причина

У Харкові сьогодні, 10 червня, вдень було запроваджено аварійні відключення світла для промисловості та мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Сьогодні, 10 червня, "Укренерго" змушене застосувати аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у місті Харків", - йдеться у повідомленні. В "Укренерго" уточнили, що обсяг аварійних відключень є незначним. Вони пов'язані з технічними ускладненнями у магістральній мережі. Також у компанії допустили перерви у електропостачанні об'єктів критичної інфраструктури.