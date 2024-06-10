В Харькове ввели аварийные отключения света: в чем причина

В Харькове сегодня, 10 июня, днем были введены аварийные отключения света для промышленности и жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Также в компании допустили перерывы в электроснабжении объектов критической инфраструктуры.

В "Укрэнерго" уточнили, что объем аварийных отключений незначителен. Они связаны с техническими усложнениями в магистральной сети.

"Сегодня, 10 июня, "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей в городе Харьков", - сказано в сообщении.

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине практически ежедневно действуют графики отключений света. При этом возможны и аварийные отключения, если были нарушены лимиты потребления электроэнергии, которые определяет "Укрэнерго".

В частности, сегодня, 10 июня, графики отключений света по всей Украине действуют с 16:00 до 22:00.

Причиной таких мер являются российские удары по ТЭС и ГЭС Украины, которые привели к значительному уменьшению производства электроэнергии внутри страны.

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