Знов у метро. Як в Харкові готуються до Нового року (фото)

Головну ялинку міста Харків встановили на станції метро "Університет" минулого тижня. Водночас усі інші зимові інсталяції додали лише сьогодні. Проте ілюмінація почне працювати з 1 грудня.

Святкування Різдва та Нового року відбудеться у метро Харкова вже не вперше. Цю традицію започаткували у 2022 році. До свят прикрашають кілька станцій метро. Однак, основні події відбуватимуться на станції метро "Університет".

Як і торік, на станціях метрополітену проводитимуть святкові заходи для дітей.

Окрім цього, вперше з початку повномасштабного вторгнення, в центрі міста також засяють святкові інсталяції. Зокрема, на площі Свободи, біля оперного театру та у саду Шевченка.