Як Харків святкуватиме черговий Новий рік в умовах війни: що каже мер

У Харкові триває підготовка до різдвяних та новорічних свят, які цього року проходитимуть з урахуванням усіх вимог щодо безпеки.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов під час зустрічі зі студентами, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міськраду .

За його словами, місто активно працює над створенням святкової атмосфери для мешканців, незважаючи на складні реалії війни.

Зазначається, що на площі Свободи та біля оперного театру вже з’явилися перші святкові інсталяції.

Комунальні служби також працюють над прикрашанням території біля мерії, використовуючи декорації, які встановлювали до початку війни.

Терехов додав, що хоча частина елементів була пошкоджена ворожими обстрілами, але їх відновлення триває.

Він наголосив на тому, що міська влада намагається зробити все, аби допомогти людям відволіктися від реалій війни.

"Ми робимо все можливе, щоб люди відволіклися та відпочили від складних воєнних реалій. Інсталяцій буде якнайбільше, щоб створити містянам гарний настрій", - заявив Терехов.

За його словами, на станціях метрополітену, як і торік, будуть проводитися святкові заходи для дітей.

Додамо, що у КМДА вже відповіли, чи планують ставити ялинку на Софійській площі у Києві.